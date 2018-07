FC Bayern München: James Rodriguez bekennt sich zum deutschen Rekordmeister

Miami Der kolumbianische Nationalspieler James Rodríguez hat sich nach den Spekulationen über eine Rückkehr zum Champions-League-Sieger Real Madrid zum FC Bayern München bekannt.

„Ja, es gab viele Gerüchte. Aber Bayern ist meine Gegenwart. Ich bin glücklich hier und denke nur an Bayern München“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler am Samstag in Miami.