FC Bayern München Hoeneß prangert „Kampagne“ gegen Nagelsmann an

Natürlich seien die Bayern gewohnt, „dass wir mehr Punkte Abstand im Kampf um die Meisterschaft haben. Aber wir sind nach wie vor Tabellenführer, sind im Pokal-Viertelfinale und in der Champions League: Es sind nach wie vor alle Ziele erreichbar“, betonte Hoeneß am Rande einer Veranstaltung der Dominik-Brunner-Stiftung an der gleichnamigen Realschule in Poing.