„Wir wollen einiges tun“ : Bayern kündigt weitere Transfers an

Costa Smeralda Die Münchner sind auf einem aktuell ruhigen Transfermarkt gerade der aktivste Klub – sowohl bei den Zu- als auch bei den Abgängen. Und Schluss ist offenbar noch lange nicht.

Unter der Sonne Sardiniens gab sich Hasan Salihamidzic ganz entspannt. „Wir müssen gelassen sein. Auf dem Transfermarkt muss man geduldig sein, warten und sehen, was möglich ist“, sagte der Sportdirektor des FC Bayern München bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung an der Costa Smeralda. In dem am Wochenende von mehreren Internetportalen veröffentlichten Video versicherte Salihamidzic: „Wir wollen einiges tun.“ Diese Aussage könnte sowohl für weitere Zu- als auch Abgänge gelten.