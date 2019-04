10. November 2018: Zweimal sahen die Bayern an diesem Tag schon wie der sichere Sieger in Dortmund aus. Robert Lewandowski hatte die Bayern jeweil in Führung gebracht. Doch der BVB hatte an diesem Tag einen überragenden Kapitän auf dem Feld - Marco Reus glich jeweil aus. Und dann kam Dortmunds Torjäger ins Spiel. Paco Alcacer versetzte den Bayern in der 73. Minute einen Stich ins Herz. Nach dem 3:2 (73. Minute) kam der Meister nicht mehr zurück