FC Bayern gegen Borussia Dortmund : Sky-Stream bricht bei Topspiel zusammen

Düsseldorf Der Pay-TV-Sender Sky hat Probleme mit dem Stream des Topspiels der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Viele Fußballfans schauen in die Röhre.

Während des „deutschen Klassikers“ in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erleben viele Fußball-Fans Probleme bei der exklusiven Übertragung von Sky. Der Pay-TV-Sender räumte Probleme beim Streaming ein. „Leider kommt es momentan zu Problemen beim Streamen über Sky Go und Sky Ticket“, schrieb Sky via Twitter. „Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“