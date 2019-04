Erfolgreicher Einstand : Augsburg siegt bei Schmidt-Debüt in Frankfurt

Augsburg siegt bei Schmidt-Debüt in Frankfurt

Frankfurt Dem FC Augsburg gelingt im Abstiegskampf beim Debüt von Trainer Martin Schmidt ein Befreiungsschlag. Der FCA setzt sich in Frankfurt mit 3:1 durch. Die Eintracht muss lange in Unterzahl agieren.

U21-Nationalspieler Marco Richter (31.) glich für die Augsburger zunächst die Frankfurter Führung durch Goncalo Paciencia (14.) aus und drehte mit einem präzisen Fernschuss (45.+4) die Partie sogar noch vor der Halbzeit. Für die Entscheidung sorgte Michael Gregoritsch (84.). Da spielten die Hessen nach der Gelb-Roten Karte für Gelson Fernandes (47.) schon lange in Unterzahl.

"Das ist unglaublich, momentan fehlen mir die Worte. Ich bin noch ein bisschen sprachlos", sagte Schmidt bei Sky: "Ich habe eine fnunktionierende Mannschaft übernommen, deshalb ein Lob an meinen Vorgänger Manuel Baum. Wir haben uns mit den drei Punkten sehr viel Druck vor dem nächsten Wochenende genommen. Das gibt ein bisschen Ruhe."

Der erste Auswärtssieg des FCA seit dem 27. Oktober war zudem ein Novum: Vor Schmidt hatte nach einem Trainerwechsel in dieser Saison noch kein neuer Coach einen Erfolg im ersten Spiel verbucht.

Während Augsburg nach der engagierten Vorstellung den restlichen Wochen optimistisch entgegenblicken darf, erhielten die Königsklassen-Hoffnungen der Eintracht durch die erste Liga-Niederlage in diesem Jahr einen Dämpfer. Zudem misslang die Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League: Am Donnerstag muss Frankfurt gegen Benfica Lissabon ein 2:4 aufholen muss.