Nach 0:5 in Frankfurt : Schwacher FC Augsburg verpasst Wiedergutmachung gegen Freiburg

Nach 0:5 in Frankfurt

Ausgburg Der FC Augsburg hat nach dem 0:5-Debakel in Frankfurt die Wiedergutmachung verpasst. Die Mannschaft kam nach einer wenig berauschenden Leistung gegen den SC Freiburg nur zu einem glücklichen 1:1.

Der über weite Strecken schwache FCA ging in der 38. Minute überraschend durch Philipp Max in Führung. Freiburg war bis dahin das klar bessere Team. Janik Haberer glich in der 51. Minute vor 26.822 Zuschauern aus.