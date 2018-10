FC Augsburg: Fan nach Herzstillstand verstorben

Der FC Augsburg trauert: Während des Bundesligaspiels gegen Freiburg hatte ein Fan einen Herzstillstand erlitten. Im Krankenhaus ist der Mann gestorben.

Der Fan, der am Sonntagabend am Rande der Bundesliga-Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg (4:1) einen Herzinfarkt erlitten hatte, ist auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Das teilte der FCA am Montag mit.