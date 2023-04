Fußball-Bundesliga So viele Zuschauer kamen pro Saison zu den Spielen

Die Fußball-Bundesliga begeistert viele Menschen. Die Zahl der Zuschauer in den Stadien ist seit der Saison 1963/64 deutlich gestiegen. Das liegt an der verbesserten Erhebung der Zahlen, aber vor allem an größeren Stadien und Arenen. Die Saison 2011/12 erreichte den bisherigen Bestwert. Seit dem gab es Saisons, in denen nur ein paar Tausend Zuschauer weniger als 2011/12 in die Stadien kamen, in anderen Jahren waren es bis zu eine Millionen weniger. Das liegt teils auch an den Vereinen, die in der Liga spielen. Eine Übersicht über die Zuschauerzahl und die Teams, die in der Liga spielten.

(Quelle: DFB und Statista)