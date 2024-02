“So kann es nicht weitergehen“ Warum die Fan-Proteste den Spielern an die Substanz gehen

Zum Leidwesen der Spieler können die Fankurven ihren Protest so präzise dosieren, dass sie sogar halbstündige Unterbrechungen provozieren können, ohne einen folgenschweren Spielabbruch zu verursachen. Wer von den Zwangspausen profitiert, lässt sich allerdings schwer voraussagen. Einen Bruch im Spiel wollten viele etwa bei der Niederlage des FC Bayern in Bochum erkannt haben. Wenn sich das beweisen ließe, wäre es den Gastgebern also zugutegekommen. Auch Stuttgart tat sich in Darmstadt schwer, nach einer längeren Zwangspause wieder ins Spiel zu kommen. Als Entschuldigung wollte Trainer Sebastian Hoeneß das gleichwohl nicht gelten lassen: „Es ist leider aktuell Teil des Spiels. Aus der Halbzeitpause musst du auch mit einem gewissen Emotionsniveau herauskommen.“ Mithin gelten ja für beide Teams stets die gleichen Bedingungen. Ob Hoeneß das auch so großzügig ausgelegt hätte, wenn sein Team nicht als Sieger aus der Nummer hervorgegangen wäre, bleibt für immer Spekulation. Man muss jedoch nur eine Handvoll Fußballspiele gesehen haben, um zu wissen, dass schon die reguläre Halbzeitpause ein Spiel in ein oft verblüffend unterschiedliches Davor und Danach aufteilt.