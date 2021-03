Gerüchte um bisheriges Sky-Gesicht : Esther Sedlaczeck soll neue „Sportschau“-Moderatorin werden

Esther Sedlaczek soll vor einem Wechsel zur „Sportschau“ stehen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild-Pool//Jan Woitas

Köln Die „Sportschau“ am Samstag in der ARD ist das Aushängeschild des Senders in der Sportberichterstattung. Nun könnte einem Bericht zufolge Esther Sedlaczek von Sky zur ARD wechseln. Und Matthias Opdenhövel beerben.

Im Moderatoren-Team der ARD-„Sportschau“ scheint sich ein kleines Beben anzudeuten. Wie die „Bild“ am Mittwoch berichtete, soll Moderatorin Esther Sedlaczek zur kommenden Bundesliga-Saison die Hauptausgabe der Sendung übernehmen. Die bisher bei Sky unter Vertrag stehende Sedlaczek soll dann den bisherigen Moderator Matthias Opdenhövel ablösen. Seit fast zehn Jahren ist Sedlaczek beim Pay-TV-Sender Sky unter Vertrag, nun könnte also der Abschied bevorstehen.

In einem Moderatoren-Casting setzte sich die heute 35 Jahre alte Berlinerin 2011 gegen zahlreiche Bewerberinnen durch und führt nun an Spieltagen der Bundesliga und Champions League durch die Sendungen. Bei der „Sportschau“ wäre Sedlaczek im Moderatorenteam mit den bisherigen Gastgebern Jessy Wellmer und Alexander Bommes, die bereits seit 2017 (Wellmer) und 2015 (Bommes) Gesichter der „Sportschau“ am Samstag sind.

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll es Opdenhövel, der neben der Bundesliga auch das Gesicht der Skisprung-Übertragungen der ARD war, wieder zurück auf die Showbühne ziehen. Dort ist der ehemalige Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach und Moderator von „Schlag den Star“ derzeit auch zu sehen. Seit Mitte Februar moderiert Opdenhövel auf Pro Sieben die Rateshow „The Masked Singer“, in der Promis in verschiedenen Kostümen auftreten und um die Gunst der Fans singen. Opdenhövel ist seit 2011 für die „Sportschau“ tätig. Esther Sedlaczek wäre nach Monica Lierhaus und eben Jessy Wellmer die dritte Frau in der Geschichte der „Sportschau“, die auch die Spiele der Fußball-Bundesliga anmoderiert. Noch nicht ganz klar soll laut „Bild“ Sedlazceks weiterer Aufgabenbereich in der ARD sein. Eine Bestätigung von Seiten der Moderatoren sowie des WDR, der die „Sportschau“ in der ARD produziert, steht noch aus.

(mja)