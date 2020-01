Wann: 2020

Wer: Erling Haaland

Verein: Borussia Dortmund

Drei Treffer in 23 Minuten beim Bundesligadebüt, in diesem Tempo hatte noch nie zuvor ein Torjäger seinen Stempel in der deutschen Eliteklasse hinterlassen. Nur 183 Sekunden benötigte der blonde Hüne für seinen ersten Treffer (59.), auch seine beiden anderen Torschüsse (70./79.) saßen. Auch dank der Treffsicherheit des Angreifers machte der BVB aus einem 1:3 ein 5:3.