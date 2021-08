In Gedenken an die Klub-Legende : FC Bayern vor Supercup mit Müller-Aufwärm-Shirts – Gedenkminute vor Anpfiff

In Gedenken an die Klub-Legende

Dortmund Vor dem Supercup ehrten die Spieler des FC Bayern München die verstorbene Vereinslegende Gerd Müller mit speziellen Trikots. Im Fußball-Museum fanden zuvor Ex-Profis emotionale Worte.

In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern München vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekordtorjägers getragen. Vor dem Anpfiff gab es eine Gedenkminute, beide Mannschaften trugen Trauerflor.