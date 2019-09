Berühmt wurde Rutemöller im Halbfinale des DFB-Pokals der Saison 1990/91, als er seinen Spieler Frank Ordenewitz in der Partie des 1. FC Köln gegen den MSV Duisburg empfahl, sich eine Rote Karte bei Schiedsrichter Markus Merk abzuholen ("Mach' et, Otze"). Mit dieser wäre er nur für die Bundesliga, aber nicht für das Pokalfinale gesperrt gewesen. Nach der Partie gab Rutemöller das zu, musste 5000 Mark Strafe zahlen und Ordenewitz wurde wegen unsportlichen Verhaltens für das Finale gesperrt, in dem Köln gegen Werder Bremen unterlag.