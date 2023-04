Emotionale PK-Rede Freiburg-Trainer Streich beklagt „immensen Druck“ in Gesellschaft

Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg bedauert den seiner Meinung nach stetig zunehmenden Druck in der Gesellschaft. Fußball sei immer schon „ein Ausdruck der Gesamtgesellschaft“ gewesen, sagte der SC-Coach, als er in der Pressekonferenz vor dem Freiburger Heimspiel gegen den FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nach seiner Meinung zu den vielen Trainerentlassungen der vergangenen Wochen und Monate gefragt wurde. „Der Druck ist immens, aber auch der Druck in der Gesellschaft ist immens“, sagte Streich. „Viele Leute lieben den Fußball immer noch sehr, auch wenn es Erscheinungen gibt, die katastrophal sind.“