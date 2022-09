Elf der Woche : Welche Spieler am 7. Spieltag der Bundesliga besonders auffielen

Düsseldorf Der 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 ist vorbei und hat wie jede Woche einige High- und Lowlights bereitet. Die alternative Elf des Spieltags beschäftigt sich mit beidem.

Im Regelfall besteht eine Elf der Woche in der Fußball-Bundesliga aus den besten Spielern des Wochenendes: Einem Torwart, der besonders gut gehalten hat, und natürlich Stürmern, die gleich mehrere Tore erzielt haben. Beides gibt es in unserer alternativen Elf der Woche auch - aber eben nicht nur.

Wobei wir in dieser Woche genauso beginnen: Rafal Gikiewicz hat eine aberwitzige Serie des FC Bayern München beendet und ist damit zum zweiten Mal in Folge dabei. Außerdem gibt es mit Jonas Hofmann einen Doppeltorschützen in bestechender Form und einen Teamkollegen von Gikiewicz, der in der Bundesliga angekommen ist.