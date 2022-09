Elf der Woche: Diese Spieler fielen am 7. Spieltag der Bundesliga auf​

Sheraldo Becker (Union Berlin)

Er ist eines der Gesichter des Höhenflugs der Unioner. Sechs Tore und vier Assists hat er in sieben Spielen gesammelt, also zehn Scorerpunkte - genauso viele wie in 28 Partien der Vorsaison. Beim 2:0 gegen Wolfsburg traf er wieder selbst und legte das andere Tor vor. So kann Becker - natürlich in Kombination mit seinen Teamkollegen wie Jordan Siebatcheu - den Abgang von Top-Torjäger Taiwo Awoniyi komplett vergessen machen. Und schießt Union nebenbei an die Spitze.