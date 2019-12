Frankfurt-Fans sorgen für Eklat : Beierlorzer gewinnt auch zweites Spiel mit Mainz

Mainz Der FSV Mainz 05 hat das 23. Rhein-Main-Derby in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt für sich entschieden. Beim Heim-Debüt von Trainer Achim Beierlorzer siegten die Mainzer mit 2:1 (0:1).

Achim Beierlorzer hat mit seinem neuen Klub FSV Mainz 05 auch bei seiner Heimpremiere einen Sieg gefeiert. Eine Woche nach dem furiosen 5:1-Auswärtserfolg beim Debüt des Trainers in Hoffenheim bezwangen die Mainzer im Rhein-Main-Duell am Montagabend Eintracht Frankfurt mit 2:1 (0:1). Nach einer Roten Karte für Dominik Kohr (44./Notbremse) hatten die Gastgeber mehr als eine Halbzeit in Überzahl agiert.