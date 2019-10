2:2 gegen Bremen : Frankfurt vergibt Heimsieg

Frankfurt Eintracht Frankfurt hat trotz eines Sturmlaufs im Dauerregen einen Heimsieg gegen Werder Bremen verpasst. Der hessische Europa-League-Teilnehmer musste sich gegen die Norddeutschen nach einer Vielzahl vergebener Chancen mit einem 2:2 (0:1) zufrieden geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Duell mit Europa-Rivale Werder Bremen hat Eintracht Frankfurt den Sprung in die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Hessen kamen am Sonntagabend zum Abschluss des 7. Spieltags vor eigenem Publikum nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und gehen mit elf Punkten in die Länderspielpause. Werders Davy Klaassen (28. Minute) hatte vor 51 500 Zuschauern die Gäste-Führung erzielt, die von Sebastian Rode (55.) noch ausgeglichen wurde. Die Führung der Eintracht in der 88. Minute durch André Silva (88.) glich dann Milot Rashica (90.+1) in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter aus.

Die Frankfurter Fans nutzten das Heimspiel erneut, um intensiv gegen die Verpflichtung des früheren Welt- und Europameisters Andreas Möller als Chef des Nachwuchsleistungszentrums zu wettern. „Zu Andy Möller haben wir keine Verbindung, mit Verrätern haben wir nichts zu tun“, schrieben sie einen Tag nach der fixen Verpflichtung des 52-Jährigen auf einem großen Transparent. Sportchef Fredi Bobic hatte zuvor den Möller-Deal verteidigt.

Eintracht-Coach Adi Hütter konnte drei Tage nach dem mühsamen 1:0 in der Europa League bei Vitória Guimarães wieder auf Abwehrchef Makoto Hasebe bauen und musste dafür auf den verletzt fehlenden Stürmer Bas Dost verzichten. Beide Teams suchten gleich in der Anfangsphase ihr Glück in der Offensive und agierten mutig. Werders Maxi Eggestein verpasste die frühe Führung (7.) nur knapp, er traf mit einem satten Schuss den Pfosten.

Doch auch der Eintracht war nach einer Englischen Woche keine Müdigkeit anzumerken. Spielmacher Daichi Kamada (9.) kam zu einem gefährlichen Abschluss, wurde aber in letzter Sekunde noch von Klaassen geblockt. Danach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle über das Spiel und kombinierten sich weitere große Chancen heraus: Kamada scheiterte ein weiteres Mal (20.), diesmal an Jiri Pavlenka und der Latte. Direkt im Anschluss landete ein Kopfball von André Silva nur knapp über dem Tor.

Doch mitten in die Frankfurter Drangperiode platzten die Gäste mit einem starken Konter. Nachdem Joshua Sargent zunächst an Eintracht-Keeper Frederik Rönnow und der omnipräsente Leonardo Bittencourt an der Latte scheiterten, nutzte Klaassen die dritte Chance und schoss zur Führung ein. Zwar führte Frankfurt nach einer halben Stunde mit 11:2 Torschüssen und 15:2 Flanken, geriet aber äußerst unglücklich in Rückstand, bei dem es bis zur Pause blieb.

Nach dem Wechsel ging es in höchst turbulent zu: Paciencia scheiterte mit zwei weiteren Kopfbällen am starken Pavlenka. In einer weiteren Situation erhielt der Portugiese nur deshalb keinen Elfmeter, weil er zuvor haarscharf im Abseits stand, wie Referee Guido Winkmann nach Sichten der Videobilder erkannte. Für Frankfurts Belohnung sorgte dann Mittelfeldmann Rode, der nach einer Ecke mit einem Volley sehenswert zum Ausgleich traf.

Als sich in der hektischen Schlussphase Frankfurt schon auf der Siegerstraße wähnte, foulte Makoto Hasebe Klaassen elfmeterwürdig. Rashica verwandelte sicher und Bremen gelang wie in der Vorwoche bei Borussia Dortmund (2:2) ein Punktgewinn bei einem internationalen Starter.

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Kostic - Rode, Sow - Kamada (84. Gacinovic) - Paciencia, Silva. - Trainer: Hütter

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Sahin, Groß - Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Klaassen (90.+3 Lang), Friedl - Bittencourt (84. Bargfrede) - Rashica, Sargent (72. Goller). - Trainer: Kohfeldt

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

Tore: 0:1 Klaassen (27.), 1:1 Rode (55.), 2:1 Silva (88.), 2:2 Rashica (90.+1, Foulelfmeter)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Hinteregger (2), Hasebe - Rashica

Torschüsse: 24:11

Ecken: 10:1

Ballbesitz: 58:42 %