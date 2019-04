Frankfurt - Hertha 0:0 : Eintracht lässt gegen Hertha wichtige Punkte liegen

Eintracht Frankfurt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz gepatzt. Der Pokalsieger kam am 31. Spieltag der Bundesliga nicht über ein 0:0 gegen Hertha BSC hinaus.

Die Hessen, die am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegen den sechsmaligen englischen Meister Chelsea antreten müssen, holten im fünften Heimspiel gegen die Hertha in Folge keinen Dreier.

Vor 50.000 Zuschauern in der Frankfurter Arena hatten beide Mannschaften in der Anfangsphase vor allem mit dem heftigen Regen und dem rutschigen Rasen zu kämpfen. Chancen gab es weder auf der einen noch auf der anderen Seite.

Die Gäste, bei denen Niklas Stark, Marko Grujic und Arne Maier fehlten, sorgten erst in der 24. Minute für einen Hauch von Gefahr. Den Distanzschuss von Ondrej Duda konnte der Frankfurter Torwart Kevin Trapp parieren. Vier Minuten später hätte Vedad Ibisevic per Kopf eigentlich die Hertha-Führung erzielen müssen, der Bosnier setzte den Ball aus kurzer Distanz neben den Pfosten.

In den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel passierte vor den Toren so gut wie nichts. Erst in der 56. Minute wurde Trapp von Karim Rekik geprüft. Von Frankfurt kam nicht viel, in der 72. Minute vergab de Guzman. Acht Minuten später musste Klünter nach einem Trikot-Vergehen vom Platz.