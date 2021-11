Turbulente Schlussphase : Eintracht Frankfurt kämpft sich zum Sieg bei Greuther Fürth

Fürth Eintracht Frankfurt hat sich zu einem Sieg beim Tabellenschlusslicht Greuther Fürth gekämpft. Die Mannschaft von Oliver Glasner offenbarte aber erneut große Schwächen.

Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga der erhoffte Befreiungsschlag gelungen, die SpVgg Greuther Fürth setzte dagegen ihre Horror-Heimserie fort: Die Eintracht gewann trotz einer vor der Pause dürftigen Vorstellung das Kellerduell in Fürth glücklich mit 2:1 (0:0) und verschaffte sich nach dem zweiten Saisonsieg in der Liga etwas Luft. Trainer Oliver Glasner kann nun etwas gelassener in die Länderspielpause gehen.