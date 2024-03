Einst von Löw nominiert Deutscher Nationalspieler läuft jetzt für Syrien auf

Für das DFB-Team war der in Syrien geborene und in Deutschland aufgewachsene Dahoud in den Testspielen im Herbst 2020 gegen die Türkei (3:3) und Tschechien (1:0) zum Einsatz gekommen. Außerdem hatte er im Junioren-Bereich von der U18 bis zur U21 das deutsche Trikot getragen.