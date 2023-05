Dortmunds Herz So wichtig ist Jude Bellingham für den BVB

Weil er vorausgeht wie ein gestandener Mann, das Publikum und die Kollegen dirigiert wie ein alter Meister, schießt er gelegentlich übers Ziel hinaus. Als sich Fußball-Dortmund in der Saison 2021/22 beim 2:3 gegen Bayern München von Schiedsrichter Felix Zwayer mies behandelt fühlte, keilte Bellingham verbal aus: „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel. Was soll man da erwarten?“ Bellinghams drastische Erinnerung an den Skandal um die Spielmanipulation durch Schiedsrichter Robert Hoyzer, dessen Assistent Zwayer war, trug dem Engländer eine Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro ein. Er wird wahrscheinlich nicht mehr so aus der Rolle fallen. Seine Mutter Denise Bellingham jedenfalls versichert: „Er ist ein guter Junge.“ Welche Mutter sagt das nicht?