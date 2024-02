Doppelpass-Moderator Florian König im Interview „Beim Schwarz-Weiß-Denken geht uns der Diskurs verloren“

König Das ist schon in gewisser Weise ein Paradoxon, in dem sich Bayern da befindet. Sie punkten ja wesentlich besser als in vielen Spielzeiten zuvor. Ich glaube, die Kritik macht sich eher an der Art und Weise ihrer Auftritte fest – und da kann ich mich auch nicht von frei machen. Natürlich gewinnen sie ihre Spiele, aber ich frage mich, wann hat mich die Mannschaft in dieser Saison mal so richtig begeistert. Da fallen mir vielleicht zwei oder drei Partien ein, bei Leverkusen sind das deutlich mehr. Dabei muss man auch sagen: Bayer wurde für seine späten Siege zuletzt enorm gefeiert, in München hätte man direkt wieder vom Dusel-Bayern gesprochen. Das ist schon eine andere Wahrnehmung.