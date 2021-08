Neue Chefin der DFL : Donata Hopfen führt den Profifußball

Düsseldorf Erstmals in der Geschichte steht künftig eine Frau an der Spitze der Deutschen Fußball Liga. Die frühere Axel-Springer-Managerin bringt jede Menge Erfahrung mit. Doch es warten auch große Herausforderungen.

Gälte eine Frauenquote für die Chefetagen der deutschen Bundesliga-Clubs, würden etliche Vereine schnell Probleme bekommen. Künftig wird jedoch zumindest die Spitze der Deutschen Fußball-Liga, dem Zusammenschluss der 36 Vereine aus erster und zweiten Bundesliga, weiblicher. Donata Hopfen soll den langjährigen Geschäftsführer Christian Seifert ab dem 1. Januar 2022 an der Spitze der DFL beerben. Erstmals wird damit eine Frau an der Spitze einer der beiden großen Fußball-Organisationen in Deutschland stehen. „Ich bedanke mich für das Vertrauen. Der deutsche Profifußball besitzt eine große Tradition und ist tief in der Gesellschaft verankert“, wird die 45-Jährige in einer Mitteilung zitiert.