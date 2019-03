Nach 1:3-Niederlage von Hannover: Disput zwischen Schiedsrichter Gräfe und 96-Trainer Doll

Augsburg Trainer Thomas Doll und Schiedsrichter Manuel Gräfe haben sich nach der 1:3-Niederlage von Hannover 96 beim FC Augsburg einen längeren Disput geliefert.

„Er hat mich zwei, drei Minuten oder länger volllabern wollen, dass er irgendwann schon mal eine Situation hatte in Bremen. Der hörte gar nicht mehr auf“, schilderte Doll am Samstag nach der Auswärtsniederlage. „Irgendwann habe ich mich abgedreht, mir was das auch zu viel.“ Daraufhin habe Gräfe ihm Arroganz vorgeworfen - was Doll ärgerte.