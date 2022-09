Timo Hübers (1. FC Köln)

Dem Kölner Innenverteidiger unterlief gegen Union Berlin ein unglückliches Eigentor zum 0:1, was letztlich den Sieg für die Eisernen bedeutete. Keine Attacke auf Hübers an dieser Stelle, der ist einfach nur stellvertretend dafür drin, dass die Unioner dank seines Treffers jetzt Tabellenführer sind. Mittelfeldmann Andras Schäfer twitterte in Anlehnung an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump „Stop the count“, an sich bleiben sie aber bodenständig im Osten Berlins: „Jeden Punkt, den wir schon haben, nehmen wir gerne mit“, sagte Keeper Lennart Grill. „Aber wenn wir so verteidigen, wird das schon.“ Dann reicht eben auch mal ein Eigentor des Gegners.