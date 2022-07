Uwe Rösler: Im deutschen Fußball-Osten, in England, in Norwegen - der Stürmer war stets Publikumsliebling und Kultfigur. Als Profi bei Lilleström SK erwischte Rösler 2003 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs: Ein halbes Jahr Chemotherapie, zehn Kilo Gewichtsverlust, Kuren - Röslers Spielerkarriere war beendet, als Trainer startete er danach vor allem in England durch. "Die Krankheit kann wiederkommen. Doch ich tue alles dafür, um das zu verhindern", sagte Rösler.