Bayern wird Meister, Fürth steigt ab : Diese Entscheidungen können am 31. Bundesliga-Spieltag fallen

Diese Entscheidungen können am 31. Bundesliga-Spieltag fallen

München Bereits am kommenden Wochenende können in der Fußball-Bundesliga die ersten Entscheidungen fallen. Der FC Bayern könnte die nächste deutsche Meisterschaft feiern – und auch ein Absteiger könnte feststehen.

Der FC Bayern München ist auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft und Greuther Fürth steht unmittelbar vor dem Abstieg. Sicher ist bereits: Die Bayern und Borussia Dortmund spielen in der kommenden Saison in der Champions League. Der BVB (63) ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen, da Leverkusen (52) und Freiburg (51) noch jeweils vier Siege aus vier Spielen bräuchten, am 34. Spieltag aber gegeneinanderspielen.