Die alternative Elf Diese elf Spieler fielen am 20. Spieltag besonders auf

Vincenzo Grifo

Ein weiterer Matchwinner am 20.Spieltag war Vincenzo Grifo. Er drehte das Spiel der Freiburger vor heimischer Kulisse per Elfmeter-Doppelpack und erzielte seine Saisontore zehn und elf. Darüber hinaus konnte der Italiener noch weitere vier Tore für seine Mitspieler vorbereiten und steht nun bei 15 Torbeteiligungen in 19 Spielen – sein persönlicher Bundesliga-Bestwert.