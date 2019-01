Name: Takashi Usami

Transferzeitpunkt: 2011

Ablöse: 300.000 Euro/Leihe

Bundesliga-Einsätze/-Tore: 3/0



Er war der erste Japaner in der Geschichte des FC Bayern, doch wirklich überzeugen konnte der damals 19-Jährige nicht. Zwar galt der wendige Mittelfeldspieler in seiner Heimat als ein Ausnahmetalent, aber in München verrichtete er sein Tagewerk zumeist in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern. Tauchte anschließend noch bei 1899 Hoffenheim auf, ehe es Usami zurück zu seinem Heimatverein Gamba Ozaka zog, wo er wieder in die Erfolgsspur zurückfand.