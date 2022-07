Schulden, Top-Spieler, Überraschungen : Die Lehren des Transfermarkts

Analyse Düsseldorf Die laufende Sommerpause sagt einiges aus über die Wechselbörse im internationalen Fußball. Wechselwillige Spieler sitzen mehr denn je am längeren Hebel, und auch ohne Geld kann man ganz offensichtlich hohe Millionen-Ablösen bezahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Gestreikt hat er ja nun nicht, und er musste sich seine ehemaligen Teamkollegen Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang nicht zum Vorbild nehmen. Brav erschien Robert Lewandowski zum Fitness-Test bei Bayern München, und sogar beim Training ließ er sich blicken – ohne dabei übertriebenen Einsatz zu zeigen. Das war nicht nötig, denn längst hatte er sich mit Hilfe seines umtriebigen Managers Pini Zahavi zum FC Barcelona wegverhandelt – mit Hilfe jenes Agenten, den Bayerns Patron Uli Hoeneß vor nicht allzu langer Zeit einen „geldgierigen Piranha“ nannte.

Lewandowskis Wechsel nach Katalonien ist nicht der teuerste Transfer dieser Periode, aber der spektakulärste. Immerhin 45 Millionen Euro (plus möglicher Boni in Höhe von fünf Millionen) überweist Barcelona für einen fast 34-Jährigen. Bayerns vermeintlich knallharte Haltung war damit entscheidend aufgeweicht, und vermutlich lächelte Vorstandschef Oliver Kahn sein süßsaures Lächeln zu Zahavis Bemerkung: „Jeder geht als Gewinner heraus.“ Die erste Lehre aus dem Transfersommer 2022, der noch bis zum 1. September andauert, lautet also wieder einmal: Wenn ein Spieler wechseln will, dann wechselt er. Bestehende Verträge werden mit viel Geld umgeschrieben.

Info Die Eckdaten der Transferperiode Mit Blick auf die Fußball-Bundesliga hat die Sommer-Transferperiode am 1. Juli geöffnet. Sie endet am 1. September, um 18 Uhr. Nach Ablauf der Transferperiode können weiterhin vereinslose Spieler verpflichtet werden.

Die zweite Lehre ist: Selbst unvorstellbar hohe Schulden verhindern nicht das fröhliche Verprassen von weiteren Millionen. Beispiel Barcelona: Rund 1,35 Milliarden Euro beträgt die Schuldenlast der Katalanen. Das ist selbst der duldsamen Finanzaufsicht in der ersten spanischen Liga ein bisschen viel. Deshalb verordnete La Liga ihrem nach oder neben Real Madrid zweitliebsten Kind vornehme Zurückhaltung. Barca habe die Gehaltskosten von 560 Millionen auf immer noch stolze 400 Millionen zu senken, befahl die Aufsicht. Weil so aber weder Lewandowski noch Raphinha, der für 55 Millionen Euro von Leeds United kam, oder der neue Vertrag des im Frühjahr noch in Ungnade gefallenen Dembélé zu finanzieren sind, trickste sich der FC Barcelona zu frischen Geldmitteln. Zehn Prozent der TV-Einnahmen verscherbelte er im Juni für 207,5 Millionen Euro bis 2047 an den US-Investmentfonds Sixth Street, noch einmal 15 Prozent für 310 Millionen werden bis Ende des Monats in die USA gehen. Für weitere Barmittel sollen oder müssen die holländischen Nationalspieler Frenkie de Jong und Memphis Depay verkauft werden. Das kann man schlau finden oder wahnsinnig. Es entspricht aber ziemlich genau den Vorstellungen des Präsidenten Joan Laporta. Er sagte: „Barca muss wieder führend in der Welt werden.“

Zu welchem Preis und mit welchen Kunstgriffen, ist ihm offenbar gleichgültig. Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann ist nicht der einzige Zeitzeuge, der dieses Gebaren zumindest eigenartig findet. „Barcelona ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft“, sagte er. Dazu lächelte Kahn nicht einmal grimmig, er brummte lediglich: „Keiner von uns kann die Interna aus der Distanz beurteilen. Da Urteile zu fällen, finde ich ein bisschen schwierig. Die werden schon wissen, was die da tun.“

Das kann man von den langjährigen „Verfolgern“ des FC Bayern in der Bundesliga sicherlich behaupten. Borussia Dortmund hat nach langer Zeit mal nicht ausschließlich in offensiven Glanz investiert, sondern ebenfalls in Ausbesserung der defensiven Schwächen. Zwei Nationalspieler, Nico Schlotterbeck (22) und Niklas Süle (26), werden die Innenverteidigung erheblich beschleunigen. Den Abgang der brachialen Tormaschine Erling Haaland sollen Karim Adeyemi (RB Salzburg/20 Millionen) und Sebastien Haller (Ajax Amsterdam/30 Millionen) ausgleichen. Gut ausgedachte Transfers. Tragisch ist allerdings, dass Haller an Hodenkrebs erkrankt ist. Mit Prognosen zum Heilungsverlauf hält sich der BVB zurück. Er muss sich zunächst mal aus der Schockstarre befreien. Die Aufbruchstimmung ist schwer gedämpft worden.

Pokalsieger RB Leipzig glaubt selbst ohne große Aktivitäten auf dem Transfermarkt an die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Der größte Erfolg war die Vertragsverlängerung mit Christopher Nkunku, der bei allen großen Klubs Europas Begehrlichkeiten geweckt hat. Xaver Schlager, der für bescheidene zwölf Millionen Euro aus Wolfsburg kam, ist mit fachlichem Blick auf die Notwendigkeiten im Mittelfeld verpflichtet worden. Aber es droht der Verlust von Konrad Laimer, mit dem die Bayern flirten. Im Blick hat RB den Hoffenheimer Senkrechtstarter David Raum, für den rund 30 Millionen Euro gezahlt werden müssten.

Foto: imago images/PanoramiC/Thierry Breton 23 Bilder Transfer-Kandidaten für Borussia Mönchengladbach

Foto: dpa/Marius Becker 15 Bilder Die Rekord-Abgänge von Bayer Leverkusen

Ebenso klug waren die beiden großen kleinen Gewinner der vergangenen Spielzeit. Eintracht Frankfurt, das nach dem Sieg im Europa-League-Finale nun in der Champions League spielen darf, gab ein paar der nun munter plätschernden Milliönchen für Mario Götzes Rückkehr in die Bundesliga (PSV Eindhoven/vier Millionen), Lucas Alarios (sechs Millionen) Versuch, seine körperliche Wucht außerhalb von Leverkusen einzubringen, und Jens Petter Hauges (AC Mailand/zehn Millionen) feste Verpflichtung aus. In der Transferbilanz steht die Eintracht zwar noch mit 21 Millionen Euro im Minus. Aber die Einnahmen aus der Europa League, der Teilnahme am europäischen Supercup und dem möglichen Verkauf des Flügelspielers Filip Kostic an West Ham United werden 75 Millionen Euro in die Kassen fließen lassen. So richtig arm ist Frankfurt nun sicher nicht mehr.

Das gilt auch für den SC Freiburg, der sogar eine positive Transfermarktbilanz (7,3 Millionen) aufweist. Der Pokalfinalist mit dem freundlich-familiären Image arbeitet mit seinem seit Jahrzehnten innig verbundenen Führungskreis wieder mal sehr erfolgreich an einer neuen Mannschaft. Vincenzo Grifo, der Standardspezialist, hat seinen Vertrag verlängert. Von der PSV Eindhoven kam der japanische Offensivspieler Ritsu Doan (8,5 Millionen), der auch anderswo auf dem Wunschzettel stand. Das Rennen um St. Paulis Zauberfuß Daniel-Kofi Kyereh (4,5 Millionen) entschieden die Breisgauer ebenso für sich wie jenes um Matthias Ginter, der ohne Ablöse aus Mönchengladbach wechselte. Dass ein Nationalspieler im besten Alter nach Freiburg kommen würde, war einmal unvorstellbar.

Dass die Bayern auf Abgänge mit einem ausgedehnten Einkaufsbummel reagieren würden, ist dagegen normales Tagesgeschäft. Sadio Mané (30 Millionen/FC Liverpool) steht nach dem Weggang von Lewandowski für eine veränderte offensive Spielweise; Matthijs de Ligt (70 Millionen/Juventus Turin) ist der lange vermisste (laut-)starke Mann für die Abwehr. Die ehemaligen Ajax-Spieler Ryan Gravenberch (18,5 Millionen) und Nussair Mazraoui können den Stammkräften ordentlich Druck machen. Das sind sportlich sinnvolle Verstärkungen. Erstaunlich ist der Transfer des französischen Teenagers Mathys Tel (17), für den mit allen Boni bis zu 28,5 Millionen Euro zu Stade Rennes fließen sollen. Und wenn Laimer aus Leipzig kommt, werden noch einmal rund 30 Millionen fällig. Dafür gingen die Bayern an ihre Reserven. Die Transferbilanz ist negativ (-80 Millionen vor Laimer), dagegen aber stehen (standen) immerhin 114 Millionen Euro an flüssigen Mitteln. Dafür mussten zwar keine TV-Rechte verpfändet werden, aber die Rücklagen sind aufgebraucht – vor allem für ein weiteres Gedränge im zentralen Mittelfeld, in dem auch bei den Münchnern nicht mehr als vier Spieler gleichzeitig Platz finden.