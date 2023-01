41 Treffer Torreichster Spieltag der Bundesliga-Saison

Die meisten Treffer gab es am vergangenen Wochenende in der Partie zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen, die Köln mit 7:1 gewann. Nur ein Tor weniger fiel beim spektakulären 4:3 von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. Sechs Treffer erzielte der VfL Wolfsburg gegen den bisherigen Tabellenzweiten SC Freiburg, fünf Tore fielen beim 3:2 von Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 0:0 gab es am ersten Spieltag nach der Weltmeisterschaft in Katar nicht.