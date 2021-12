Die Letzten sind die Ersten : Die Bundesliga erwacht aus der Weihnachtspause – Vorbereitung startet

Bochum Kaum ist Weihnachten vorbei, legen die ersten Klubs der Fußball-Bundesliga schon wieder los. Einen Frühstart legt auch Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth hin.

Die Letzten sind diesmal tatsächlich die Ersten - aber nur, was ihre Rückkehr zum Dienst angeht. Kaum ist Weihnachten vorüber, steigt die SpVgg Greuther Fürth schon wieder ins Training ein. Am Montag nahm das Tabellenschlusslicht die Arbeit auf, ebenso wie der VfL Bochum . Am Dienstag folgt Arminia Bielefeld . Ab Mittwoch bereiten sich unter anderem Sorgen-Klubs wie Borussia Mönchengladbach auf die Rückrunde vor.

"Wir wollen keine großen Reden schwingen, sondern hart arbeiten", sagte Fürths Manager Rachid Azzouzi vor dem Trainingsauftakt. Ziemlich wahrscheinlich ist freilich, dass die harte Arbeit vergebene Liebesmüh ist: Mit nur fünf Punkten aus den ersten 17 Saisonspielen gehen die Kleeblättler in die Rückrunde, zum Relegationsplatz 16, von dem sich ab Donnerstag der VfB Stuttgart wegbewegen will, sind es zwölf Punkte.

"Aufgeben", versichert Azzouzi, ist dennoch "keine Option". Die Worte "Abstieg" und "Klassenerhalt" kommen ihnen in Fürth nicht über die Lippen, sie reden davon, dass sie sich verbessern müssen bis zum Rückrundenstart am 8. Januar - gegen Stuttgart übrigens. Aber sie wissen selbstverständlich, dass es darum gehen muss, sich mit Anstand zu verabschieden: "Wir sind keine Fantasten und keine Träumer", sagte Azzouzi den Fürther Nachrichten.

Nicht nur für Fürth, Bielefeld und Bochum gibt es schon in dieser Woche genug zu tun. Am Mittwoch steigen unter anderem die Sorgen-Klubs Hertha BSC (11./21 Punkte), VfL Wolfsburg (13./20), Gladbach (14./19) und FC Augsburg (15./18) in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein - und das mit gutem Grund. Ihnen allen ist gemein, dass sie erst mal gegen den Abstieg kämpfen müssen, was bei Wolfsburg und Gladbach dann doch eher überraschend ist.