29. Oktober 2008:

Per Elfmeter besorgt Piotr Trochowski vom Hamburger SV die Führung gegen Stuttgart. Jens Lehmann ist so böse, dass er den Ball aus seinem Tor holt und wegwirft - direkt in Richtung des Hamburgers David Jarolim, den er aber nur an der Hacke trifft. Eine Unsportlichkeit.