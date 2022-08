Yann Sommer (Tor)

Nur ein Mal gelang es den Bayern, an Yann Sommer vorbei ins Tor zu treffen. Am Ende des Spiels standen 19 Paraden auf seinem Konto. Neuer Bundesliga-Rekord. Er sicherte somit seiner Mannschaft einen Punkt in der Allianz Arena. Auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste das gebührend anerkennen: „Yann Sommer hat wahnsinnig gut gehalten. Aber wir haben auch nicht ganz so viel Zielwasser getrunken.“