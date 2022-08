Leonardo Bittencourt (SV Werder Bremen)

Der SV Werder Bremen hat beim VfL Wolfsburg einen guten Start in die Bundesliga-Saison hingelegt und am Ende beim 2:2 nur knapp den Sieg verpasst. Für die zwischenzeitliche 2:1-Führung hatte Leonardo Bittencourt gesorgt – natürlich. Der stand zum siebten Mal in seiner Karriere bei einem Auswärtsspiel in Wolfsburg auf dem Feld und erzielte dabei bereits sein fünftes Tor. Nur gegen den SC Freiburg erzielte er in seiner Karriere in der Bundesliga noch mehr Treffer.