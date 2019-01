Internationale Spiele am Wochenende: DFL-Boss Seifert will notfalls klagen

Frankfurt am Main Sollten internationale Wettbewerbe am Wochenende ausgetragen werden, scheut sich die DFL nicht zu klagen. Das sagte Geschäftsführer Christian Seifert nun beim Neujahrsempfang.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat die internationalen Fußball-Verbände Fifa und Uefa deutlich vor weiteren Club-Wettbewerben gewarnt. „Wir beurteilen die möglicherweise weiter ausufernden Wettbewerbsideen sehr kritisch, dies bezieht sich vor allem auf eine Ausweitung internationaler Wettbewerbe an Wochenenden“, sagte der 49 Jahre alte Bundesliga-Macher beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga am Dienstag in Frankfurt/Main. „Sollte diese rote Linie überschritten werden, dann werden wir auch juristische Schritte prüfen müssen. Die Wochenenden sind die Herzkammer des Fußballs.“

Internationale Spiele an Wochenenden, so Seifert, würden den Fußball „im Kern erschüttern“. Er lobte den FC Bayern München und Borussia Dortmund, die sich gegen eine Gründung einer europäischen Super Legaue ausgesprochen haben: „Das waren deutliche Worte, die man sonst in Europa nicht so vernommen hat.“