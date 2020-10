Wer wird Seiferts Nachfolger? : Die DFL sucht den nächsten Alleskönner

Frankfurt/Main Wer wird Nachfolger des scheidenden DFL-Chefs Christian Seifert? Die Suche dürfte kompliziert werden. Womöglich findet sich der passende Kandidat aber auch in den eigenen Reihen.

Das umfassende Profil für seinen Nachfolger lieferte Christian Seifert gleich mit. Er habe in seiner Funktion „die Entwicklung einer der größten Sportligen der Welt, einer bedeutenden gesellschaftlichen Institution sowie den Aufbau eines der innovativsten Medienunternehmen Deutschlands aktiv gestalten“ können, schrieb der 51-Jährige in der Mitteilung, in der er erklärte, dass er seinen bis 30. Juni 2022 laufenden Vertrag als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga ( DFL ) nicht verlängern werde.

Das Produkt Bundesliga soll vermarktet, der Fan aber nicht zum reinen Kunden werden. Der Fußball soll gesellschaftlich eine wichtige, in Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise aber auch keine Sonderrolle einnehmen. Angesichts solch sensibler Themen bedarf es reichlich Fingerspitzengefühl. Und eines Allrounders, der mit Zahlen umgehen, aber auch rhetorisch überzeugen kann. Wo kriegt die DFL den her?

Aus der Wirtschaft? Seifert, der Kommunikationswissenschaft, Marketing und Soziologie studiert hat, saß vor seinem Einstieg bei der DFL vor 15 Jahren im Vorstand der KarstadtQuelle New Media AG. Er ist kein renommierter Ex-Fußballer, sondern Wirtschaftsmanager. Was auch auf einen wie Oliver Leki zutrifft. Der studierte Betriebswirt und Finanzvorstand des SC Freiburg war früher Unternehmensberater und in verschiedenen Funktionen für den 1. FC Köln tätig. Genau wie Jan-Christian Dreesen, Diplom-Kaufmann, Ex-Banker und inzwischen stellvertretender Vorsitzender der FC Bayern München AG, sitzt er schon im DFL-Präsidium. Durchaus naheliegend, dass die Suche genau dort, nämlich in den eigenen Reihen, beginnt.