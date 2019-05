DFL-Kennzahlen : Borussia Dortmund hat Berater reich gemacht

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga hat die Finanzkennzahlen der Profiklubs veröffentlicht und dabei einige Überraschungne offenbart. Borussia Dortmund gibt fast doppelt so viel für Berater aus wie Rekordmeister Bayern München.

Borussia Dortmund hat die Spielerberater in der Vergangenheit reich gemacht. Laut den Finanzkennzahlen der Profiklubs, die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlicht wurden, hat der BVB in der Saison 2017/18 insgesamt 40,9 Millionen Euro an Berater und damit eine höhere Summe als Ligarivale SC Freiburg beim kompletten Personalaufwand überwiesen. Das ist mit Abstand die größte Summe im Vergleich mit den Vereinen, die in der kommenden Spielzeit in der Bundesliga spielen.