Nach Podiumsdiskussion mit Watzke und Hellmann Verlässliche Aussagen im Streit um DFL-Investoren fehlen weiter

Am Ende des Abends wurde der sonst so sachliche DFL-Geschäftsführer Axel Hellmann einmal etwas ungehaltener: Jede Frage habe er bei einer Podiumsdiskussion vor 300 kritischen Fans am vergangenen Dienstag (2. Mai) im Dortmunder Stadion, an der auch BVB-Geschäftsführer und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke teilnahm, beantwortet, merkte er an. Zuvor wurde er von Claas Schneider, dem Sprecher des Fanbündnisses „Südtribüne Dortmund“ dafür kritisiert, dass wenig Konkretes dabei gewesen wäre. Und genau hier lag das Grundproblem des Abends. Hellmann stellte sich zwar in einer über zweistündigen Diskussion gleich drei Fanvertretern auf dem Podium und anschließend auch den kritischen Nachfragen aus dem Plenum. Doch in seinen Ausführungen zum Streitthema Investoren-Einstieg bei der Deutschen Fußball-Liga blieb er weitgehend unkonkret und verwies darauf, dass er nicht viel zu den drängenden Themen sagen könne.