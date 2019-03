Hochrisikospiele in der Bundesliga: Vereine können an Polizeikosten beteiligt werden

Bremen Fußballvereine können an den Polizeieinsatzkosten beteiligt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Im konkreten Fall, der zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen verwiesen wurde, geht es demnach nur noch um die Höhe der Kosten.

Fußball-Vereine können grundsätzlich an den Kosten für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisiko-Spielen beteiligt werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag entschieden. Den konkreten Streitfall zwischen der Deutschen Fußball Liga und der Freien Hansestadt Bremen verwies es allerdings zurück an das Oberverwaltungsgericht Bremen, dort wird es allerdings nur noch um die Höhe der Kosten für die DFL gehen. In ihrem Urteil machten die Richter deutlich, dass die Klubs prinzipiell für die Kosten in die Pflicht genommen werden können.