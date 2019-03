Polizei-Einsätze bei Hochrisikospielen: Vereine müssen zahlen

Meinung Das Bundesverwaltungsgericht hat ein Grundsatzurteil gefällt. Künftig können Profiklubs für den Polizeieinsatz bei Hochrisikospielen, der über das normale Maß hinausgeht, zur Kasse gebeten werden. Das ist nur gerecht.

Dieses Argument hat ihnen das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig genommen. Es entschied am Freitag, dass Vereine grundsätzlich an den Kosten für Polizei-Einsätze beteiligt werden können, die über das normale Maß hinausgehen. Der Grundsatz, dass der Staat außerhalb der Fußball-Arenen für Sicherheit zu sorgen hat, bleibt vom Leipziger Spruch unberührt. Das macht die Sache auch nicht einfacher.