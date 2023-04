Liga auf Geldsuche, Fans protestieren Was Sie zum Streit-Thema DFL-Investor wissen müssen

Die DFL will künftig Anteile einer neu gegründeten Tochtergesellschaft an einen Finanzinvestor abtreten und dadurch Milliardeneinnahmen generieren. Darüber führt die Dachorganisation des deutschen Profifußballs derzeit Gespräche mit den 36 Erst- und Zweitligisten. Die Tochtergesellschaft soll DFL Media GmbH & Co KGaA heißen. Der Investor soll je nach Plan zwischen 12,5 Prozent und 20 Prozent an der Gesellschaft erhalten und aus den Erlösen der Rechteverwertung beteiligt werden. Dafür soll der Investor eine Milliardensumme bezahlen. Experten rechnen mit einer Erlössumme von rund zwei Milliarden Euro. Der Vertrag soll dann zwischen 20 und 30 Jahren laufen. Dafür vermarktet der Investor die nationalen und internationalen TV-Rechte für die DFL. Außerdem wird der Investor mit Vertretern in den wichtigen Gremien sitzen und soll Mitsprache-Rechte erhalten – diese Rechte müssten aber noch ausgehandelt werden. Sechs Investoren-Bewerber soll es derzeit geben.