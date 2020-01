DFL-Report : U21-Spieler haben es in der Bundesliga immer schwerer

Frankfurt Die Hoffnung der vielen Talente in den Nachwuchsleistungszentren, den Sprung auf die Bundesliga-Bühne zu schaffen, ist riesig. Ernüchternd sind jedoch die tatsächlichen Spielzeiten der Kicker unter 21 Jahren.

Nur drei Prozent der Gesamtspielzeit in der Bundesliga wurden in der Hinrunde der laufenden Saison von deutschen U21-Akteuren bestritten. „Das ist bedenklich: Die Anzahl der eingesetzten einheimischen U21-Spieler geht deutlich zurück“, sagte Schwenken, DFL-Direktor Fußballangelegenheiten und Fans, bei der Präsentation des Zahlenwerks am Dienstag in Frankfurt/Main. In der Gesamt-Saison 2017/2018 waren es noch 7,8 Prozent, in der vergangenen Spielzeit 4,8 Prozent gewesen. Der Negativ-Trend gilt auch für Profis unter 21 Jahren allgemein.