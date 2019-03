"Haben eine Art Flickenteppich": DFL nach Leipziger Urteil in Not

DFL nach Leipziger Urteil in Not

Leipzig Das Bundesverwaltungsgericht hat etwas überraschend die Beteiligung von Fußball-Klubs an den Polizeikosten bei Hochrisikospielen für rechtmäßig erklärt. Der deutsche Fußball blickt schweren Zeiten entgegen.

Reinhard Rauball nahm mit versteinerter Miene das Urteil zur Kenntnis, fand aber kurz darauf schon wieder klare Worte. "Wir haben hier eine Entscheidung, die sicher anders ausgefallen ist, als wir angenommen haben", räumte der Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL) ein, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Beteiligung von Profi-Klubs an Polizeikosten bei Hochrisikospielen grundsätzlich für rechtmäßig erklärt hatte.

Richter Wolfgang Bier sah in dem konkreten Rechtsstreit zwischen der Hansestadt Bremen und der DFL um einen einzelnen Kostenbescheid zwar noch weiteren Handlungsbedarf und verwies das Verfahren an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurück, das in zweiter Instanz bereits zuungunsten der DFL entschieden hatte. Generell stellte Bier aber fest: "Für den besonderen Polizeiaufwand aus Anlass einer kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltung darf grundsätzlich eine Gebühr erhoben werden."