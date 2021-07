„Letzte Bastion“ : DFL-Mitgliederversammlung diskutiert über 50+1-Regel

Das Logo der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist am Eingang zur Zentrale zu sehen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankfurt am Main Die Deutsche Fußball Liga (DFL) diskutiert bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch auch über die 50+1-Regel. Das Bundeskartellamt hatte die DFL zu einer Stellungnahme wegen der Ausnahme für drei Werksklubs in der Bundesliga aufgefordert.

Einen Monat vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hält die Deutsche Fußball Liga (DFL) eine außerordentliche Mitgliederversammlung in Frankfurt/Main ab. Vertreter der 1. und 2. Liga beraten bei der Präsenzveranstaltung am Mittwoch (11.30 Uhr) unter anderem über die 50+1-Regel.

Das Bundeskartellamt hatte Ende Mai in seiner vorläufigen rechtlichen Einschätzung offiziell Bedenken gegen die Ausnahmeregel geäußert. Bayer Leverkusen, der VfL Wolfsburg und die TSG 1899 Hoffenheim sind nicht an die 50+1-Regel gebunden, wonach der Stammverein nach der Ausgliederung seiner Profi-Abteilung in eine Kapitalgesellschaft weiterhin die Mehrheit der Stimmenanteile besitzen muss.

Der ehemalige Liga-Präsident Wolfgang Holzhäuser, der in seiner Funktion die Regel mit eingeführt hatte, bezeichnete die Stellungnahme der Behörde im Kölner Stadt-Anzeiger als "sehr oberflächlich und einseitig". Es mangele ihr "an Qualität und Objektivität".

Der 71-jährige Holzhäuser, ehemaliger Ligasekretär im Deutschen Fußball Bund (DFB) und später langjähriger Geschäftsführer bei Bundesligist Bayer Leverkusen, forderte größere Anstrengungen bei der Ausgestaltung der 50+1-Regel, um Schaden für alle Seiten abzuwenden.

"Es gibt in der Frage nicht nur schwarz oder weiß, richtig oder falsch", betonte er, "die DFL sollte vielmehr Rahmenbedingungen vorgeben, die es allen Vereinen leichter ermöglichen, Investoren an Bord zu holen. Ob das ein Verein dann will, kann immer seine Mitgliederversammlung entscheiden. Und das ist gut so".

Das Bündnis ProFans hat derweil energisch zum Festhalten an der 50+1-Regel aufgerufen. "Die 50+1-Regel ist die letzte Bastion, die die demokratischen Mitbestimmungsrechte der Vereinsmitglieder bewahrt und die verhindert, dass allein die wirtschaftlichen Interessen von Investoren über das Schicksal der Lizenzmannschaften entscheiden", sagte ProFans-Sprecher Jörn Brauer in einem Statement.

Die aktive Beteiligung und Mitbestimmung durch die breite Fan- und Mitgliederbasis würden den Fußball erfolgreich und gesellschaftlich relevant machen, deswegen gehöre "nicht die Regel abgeschafft, sondern vielmehr die Ausnahmen". Eine Frist zur Anpassung für die betroffenen Vereine (Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim) würde von ProFans akzeptiert, aber "eine solche Befristung ist überfällig, man hätte sie schon vor 20 Jahren ins Regelwerk aufnehmen müssen."

Das Votum des Bundeskartellamtes, nach dem Lizenzauflagen zur Erreichung sportpolitischer Ziele grundsätzlich zulässig seien, eröffne auch einen Weg, "Konstrukten, die zur gezielten Umgehung der demokratischen Mitbestimmung gebildet wurden, die Teilnahme am Lizenzspielbetrieb zu verwehren", so ProFans: "Die Zulassung von Vereinen, die einen weitgehend freien Beitritt ihrer Unterstützer und Fans als stimmberechtigte Mitglieder verwehren, verstößt aus der Sicht von ProFans ebenso wie die drei von der DFL derzeit akzeptierten Ausnahmen gegen die Voraussetzungen, die das Bundeskartellamt fordert."

(stja/SID/dpa)