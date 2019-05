DFL-Kennzahlen : Borussia Dortmund hat Berater reich gemacht

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga hat die Finanzkennzahlen der Profiklubs veröffentlicht und dabei einige Überraschungen offenbart. Borussia Dortmund gibt fast doppelt so viel für Berater aus wie Rekordmeister Bayern München.

Die deutschen Profivereine haben im vergangenen Jahr zusammen knapp 200 Millionen Euro für Spielervermittler ausgegeben - und damit mehr Geld, als 30 der 36 Erst- und Zweitligisten in einer Spielzeit an Umsatz erzielen. Krösus Borussia Dortmund zahlte allein 40,9 Millionen Euro an Berater-Honoraren. Mit großem Abstand folgen Bayer Leverkusen (22,6 Millionen), Rekordmeister Bayern München (22,3) und der VfL Wolfsburg (21,6).