Herausragende Leistungen im deutschen Profifußball : Ehrenpreis der DFL für Overath, Matthäus, Rehhagel und Pizarro

Berlin Wolfgang Overath, Lothar Matthäus, Otto Rehhagel und Claudio Pizarro sind mit dem Ehrenpreis der DFL ausgezeichnet worden. Dem Werder-Stürmer wurde dabei eine besondere Ehre zuteil.

Die Deutsche Fußball Liga ehrte das Quartett am Dienstagabend bei einer Gala in Berlin für „besondere und herausragende Leistungen im deutschen Profifußball“.

„Als Persönlichkeiten haben Lothar Matthäus, Wolfgang Overath, Claudio Pizarro und Otto Rehhagel in unterschiedlicher Form und verschiedenen Zeiten zur außergewöhnlichen Popularität des Fußballs beigetragen. In dieser Hinsicht waren und sind sie allesamt wertvolle Repräsentanten für unseren Sport“, sagte der scheidende Ligapräsident Reinhard Rauball am Vorabend der DFL-Generalversammlung.