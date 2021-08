Nachfolgerin von Christian Seifert : Hopfen wird als erste Frau DFL-Chefin

Frankfurt Die Deutsche Fußball-Liga hat die Nachfolge von Christian Seifert geregelt, der bereits seinen Rücktritt angekündigt hatte. Erstmals wird eine Frau die Spitzenposition der DFL übernehmen.

Was wurde nicht alles spekuliert – am Ende hat die DFL überrascht. Donata Hopfen wird ab dem 1. Januar 2022 neue Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball-Liga. Sie wird damit die Nachfolgerin von Christian Seifert und ist die erste Frau in dieser Position.